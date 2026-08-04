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Армия

В Подмосковье ввели меры безопасности для детей после атаки БПЛА

Власти Чехова выпустили памятку для родителей и детей после атаки БПЛА
Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Жителям муниципального округа Чехов в Московской области порекомендовали объяснить детям правила безопасности после утренней атаки украинских БПЛА. Рекомендации появились на странице местной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что при угрозе атаки беспилотников родителям особенно важно быть на связи с детьми. Им необходимо объяснить, что обломки сбитых БПЛА могут содержать взрывчатые вещества, поэтому приближаться к ним запрещено. Если ребенок увидел летящий дрон, то следует немедленно сообщить об этом взрослым.

Укрываться от БПЛА надо в таком месте, чтобы между человеком и улицей было как минимум две стены. Также следует выбирать помещения без окон. Россиянам напомнили, что снимать на телефон работу систем противовоздушной обороны (ПВО), падение дронов и последствия запрещено. В случае обнаружения БПЛА следует позвонить по номеру 112 и сообщить место и время, где видели объект, а также направление, куда он полетел.

Украинские беспилотники атаковали Московскую область утром 4 августа. Основной удар пришелся по Чехову, где произошло несколько пожаров. Самое крупное возгорание зафиксировано на складе в промзоне Новоселки, на данный момент его ликвидировали.

По данным губернатора региона Андрея Воробьева, во время атаки ВСУ пострадали десять человек, еще пять не удалось спасти. Прокуратура региона контролируют соблюдение прав пострадавших от атаки беспилотников.

Ранее было названо возможное место запуска дронов ВСУ для атаки Московской области.

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