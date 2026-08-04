Склад Wildberries площадью 180 тысяч «квадратов» сгорел со всем товаром после атаки БПЛА

Склад Wildberries в Самарской области практически полностью выгорел после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил министр промышленности и торговли региона Денис Гурков на оперативном совещании в правительстве, которое транслировалось онлайн.

По словам Гуркова, огнем уничтожено 160 тысяч квадратных метров склада из 180 тысяч. Остался нетронутым только административный корпус, уточнил чиновник.

«Соответственно, товары уничтожены», — добавил он.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что для тушения пожара привлекли более 260 спасателей и 72 единицы техники. Со склада эвакуировали 710 человек, никто не пострадал.

Логистический объект компании RWB, которая управляет Wildberries, подвергся атаке украинских дронов 2 августа. После этого на территории склада произошло возгорание. Компании пришлось перестраивать логистические цепочки, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.

До этого основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким назвала удары по инфраструктуре маркетплейса атакой на мирных граждан, причем не только на россиян. Ким напомнила, что в экосистеме компании ведут бизнес десятки тысяч людей из Кыргызстана, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая. В результате атак на инфраструктуру убытки понесли предприниматели из всех стран.

Ранее Песков прокомментировал ситуацию с Wildberries.