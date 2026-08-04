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Армия

В Белгородской области украинский дрон ударил по машине, есть раненый

В Белгородской области в результате удара дрона по авто пострадал мирный житель
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В Белгородской области в результате удара украинского дрона по авто пострадал мирный житель. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Уточняется, что инцидент произошел в поселке Октябрьский. Мужчина получил множественные осколочные ранения тела.

«Сотрудники спецназа Росгвардии, прибывшие на место происшествия, оказали ему доврачебную помощь и доставили его в Октябрьскую РБ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние раненого медики оценивают как тяжелое. Также, по данным оперштаба, поврежден автомобиль.

3 августа стало известно, что в Белгородской области при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали трехлетний ребенок и его бабушка.

В этот же день региональный оперштаб сообщил, что в Белгородской области дрон ВСУ ударил по коммерческому объекту в поселке Яковлево. В результате атаки ранения получили двое мирных жителей.

Ранее депутат рассказал о тактике дроновых атак ВСУ на российскую территорию.

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