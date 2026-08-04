В сети появились кадры с последствиями атаки ВСУ на Московскую область

Глава муниципального округа Чехов в Московской области Михаил Собакин опубликовал в Telegram-канале снимки последствий атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). На кадрах, в частности, можно увидеть разрушения складского помещения.

В результате удара украинских беспилотников также повреждены частные дома. На территории одного из участков произошло возгорание. На фото видно дым и обгоревшие конструкции сооружения.

Собакин уточнил, что на местах ударов БПЛА в усиленном режиме работают экстренные службы. Он призвал жителей Подмосковья сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам. В случае обнаружения обломков дронов чиновник настоятельно рекомендовал не приближаться к ним и немедленно звонить по номеру 112.

Утром 4 августа дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) отражали атаку беспилотников на Московскую область. По предварительным данным, не выжили пять человек, еще шестеро пострадали. Основные последствия зафиксировали в муниципальном округе Чехов, где после попаданий дронов возникло несколько пожаров. В частности, была атакована промзона Новоселок — там после попаданий БПЛА загорелись несколько объектов. Самый крупный пожар произошел на складе. К настоящему времени открытое горение там ликвидировали. Повреждения также получили электроподстанция и административное здание.

Всего, по данным Минобороны РФ, за ночь силы ПВО уничтожили 320 беспилотников ВСУ в небе над 19 российскими регионами.

Ранее в России сделали заявление об идее воздушного перемирия с Украиной.