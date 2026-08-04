Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Армия

В сети появились кадры с последствиями атаки ВСУ на Московскую область

Глава МО Чехов в Московской области опубликовал снимки последствий атаки ВСУ
Telegram-канал Михаил Собакин | Чехов

Глава муниципального округа Чехов в Московской области Михаил Собакин опубликовал в Telegram-канале снимки последствий атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). На кадрах, в частности, можно увидеть разрушения складского помещения.

В результате удара украинских беспилотников также повреждены частные дома. На территории одного из участков произошло возгорание. На фото видно дым и обгоревшие конструкции сооружения.

Собакин уточнил, что на местах ударов БПЛА в усиленном режиме работают экстренные службы. Он призвал жителей Подмосковья сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам. В случае обнаружения обломков дронов чиновник настоятельно рекомендовал не приближаться к ним и немедленно звонить по номеру 112.

Утром 4 августа дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) отражали атаку беспилотников на Московскую область. По предварительным данным, не выжили пять человек, еще шестеро пострадали. Основные последствия зафиксировали в муниципальном округе Чехов, где после попаданий дронов возникло несколько пожаров. В частности, была атакована промзона Новоселок — там после попаданий БПЛА загорелись несколько объектов. Самый крупный пожар произошел на складе. К настоящему времени открытое горение там ликвидировали. Повреждения также получили электроподстанция и административное здание.

Всего, по данным Минобороны РФ, за ночь силы ПВО уничтожили 320 беспилотников ВСУ в небе над 19 российскими регионами.

Ранее в России сделали заявление об идее воздушного перемирия с Украиной.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Какие скрытые алгоритмы соцсетей вызывают реальную зависимость?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!