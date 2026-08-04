Мэр Горловки сообщил об атаке ВСУ на детский сад

Приходько: детский сад поврежден при атаке ВСУ в Горловке в ДНР

Детский сад получил повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

Сведений о пострадавших нет, как и других подробностей происшествия.

Горловка является одним из крупнейших населенных пунктов ДНР и находится в 50 км севернее Донецка. До начала специальной военной операции (СВО) население города составляло более 250 тысяч человек.

До этого ВСУ атаковали детский сад «Подснежник» в селе Благовещенка Запорожской области. По словам губернатора региона Евгения Балицкого, детей в этот момент в здании, к счастью, не было. Из 15 сотрудников сада никто не пострадал, уточнил он. В то же время само здание получило серьезные повреждения: оказались выбиты окна и посечен фасад.

Кроме того, под удар ВСУ 20 июля попало здание школы в Приазовском муниципальном округе Запорожской области. В учебном учреждении повреждено остекление, выбиты двери, повреждены школьные автобусы и прилегающая территория.

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