Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Армия

Мэр Горловки сообщил об атаке ВСУ на детский сад

Приходько: детский сад поврежден при атаке ВСУ в Горловке в ДНР
Reuters

Детский сад получил повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

Сведений о пострадавших нет, как и других подробностей происшествия.

Горловка является одним из крупнейших населенных пунктов ДНР и находится в 50 км севернее Донецка. До начала специальной военной операции (СВО) население города составляло более 250 тысяч человек.

До этого ВСУ атаковали детский сад «Подснежник» в селе Благовещенка Запорожской области. По словам губернатора региона Евгения Балицкого, детей в этот момент в здании, к счастью, не было. Из 15 сотрудников сада никто не пострадал, уточнил он. В то же время само здание получило серьезные повреждения: оказались выбиты окна и посечен фасад.

Кроме того, под удар ВСУ 20 июля попало здание школы в Приазовском муниципальном округе Запорожской области. В учебном учреждении повреждено остекление, выбиты двери, повреждены школьные автобусы и прилегающая территория.

Ранее в Туле сосед достал ребенка из-под обломков после налета БПЛА.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Какие скрытые алгоритмы соцсетей вызывают реальную зависимость?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!