Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали детский сад «Подснежник» в селе Благовещенка Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем канале в мессенджере «Макс».

«К счастью, детей в здании не было, а из 15 сотрудников никто не пострадал. Здание серьезно повреждено: выбиты окна и посечен фасад», — написал глава региона.

В ночь на 25 июля армия Украины нанесла массированный удар по турбазе в запорожской Кирилловке. Как рассказал сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин, он пришелся на базу отдыха «Алеон». По данным СМИ, совершившие атаку беспилотники принадлежали украинской компании FirePoint. В результате удара база отдыха оказалась полностью уничтожена.

28 июля управление верховного комиссара ООН по правам человека напомнило Киеву о необходимости соблюдать нормы международного гуманитарного права.

Ранее возвращавшаяся с вызова машина скорой подверглась атаке ВСУ в Запорожской области.