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Армия

В Запорожской области здание школы подверглось атаке ВСУ

Балицкий: ВСУ повредили школу и автобусы в Приазовском в Запорожской области
Telegram-канал «Балицкий Евгений»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно ударили по зданию школы в Приазовском муниципальном округе Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Евгений Балицкий.

По его словам, атаке подверглось образовательное учреждение в поселке городского типа Приазовское.

«Повреждено остекление школы, выбиты двери, повреждены школьные автобусы и прилегающая территория. Повреждения также получили близстоящие дома», — рассказал губернатор.

Он подчеркнул, что никто из людей не пострадал. На место происшествия уже прибыли сотрудники оперативных служб и администрации округа, которым предстоит оценить причиненный ущерб.

17 июля беспилотник ВСУ влетел в многоквартирный жилой дом в Васильевке в Запорожской области. Как рассказал Балицкий, в результате детонации дрона пострадали два человека — женщины 1944 и 1985 годов рождения. Им потребовалась госпитализация. Кроме того, несколько квартир получили значительные повреждения. На место выезжали специалисты оперативных служб.

Ранее мужчину не спасли после удара украинского беспилотника по частному дому в Запорожской области.

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