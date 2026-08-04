В «М.Видео» заявили об усилении мер безопасности на фоне ударов БПЛА по Подмосковью

В районе одного из складов торговой сети по продаже бытовой техники и электроники «М.Видео» в Подмосковье введены усиленные меры безопасности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что сотрудники «М.Видео» находятся в безопасности, пострадавших нет. В компании уточнили, что товары, находящиеся на партнерских складах, не пострадали и находятся в сохранности.

Утром 4 августа Московская область подверглась атаке украинских беспилотников. Основной удар пришел по муниципальному округу Чехов, где после попадания БПЛА произошло несколько пожаров. Самый крупный из них разгорелся на складе в промзоне Новоселки. К настоящему времени открытое горение там ликвидировали. Кроме того, повреждения получили электроподстанция и административное здание.

Как сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в результате атаки пострадали десять человек. Семь из них доставили в больницы в состоянии средней степени тяжести, одного — в тяжелом состоянии. Еще двое после осмотра медиков отказались от госпитализации.

Ранее в сети появились кадры с последствиями атаки ВСУ на Московскую область.