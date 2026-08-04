Оператор дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) вывел бойцов территориальной обороны на минное поле при их попытке бежать с позиций в Харьковской области. Об этом сообщает в «Макс» канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

Речь идет о военнослужащих 113-й бригады теробороны ВСУ, которые пытались сбежать из села Бакшеевка, однако подорвались на собственных минно-взрывных заграждениях.

Авторы канала замечают, что украинские бойцы следовали за коптером своего подразделения, оператор которого вывел их на минное поле.

До этого в российских силовых структурах сообщили, что заградительный отряд ВСУ ликвидировал солдатов украинской армии, которые бежали с позиций в Сумской области. Часть бригады была уничтожена расчетами БПЛА. Источник добавил, что в этой части фронта украинская армия несет потери солдат, которые были мобилизованы лишь в мае-июне.

Там же, под Сумами солдаты 68-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ были уничтожены, пытаясь выйти из лесного массива в районе села Садки к своим бывшим позициям.

Ранее военный ВСУ рассказал о приказе командования атаковать отступающих.