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Армия

Под Сумами солдаты ВСУ перепутали позиции и наткнулись на российских штурмовиков

РИА Новости: ВС РФ уничтожили военных ВСУ, пытавшихся выйти к бывшим позициям
Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Солдаты Вооруженных сил Украины 68-й отдельной аэромобильной бригады были уничтожены, пытаясь выйти из лесного массива в районе села Садки к своим бывшим позициям. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«В районе села Садки группа украинских националистов из состава 68-й оаэмбр пыталась выйти в направлении своих бывших позиций около Могрицы, где их встретили наши штурмовики», — отметил собеседник агентства.

Как выяснилось из радиоперехватов, командование украинского подразделения не имело информации о реальной обстановке на данном участке фронта и пользовалось сведениями из общедоступных информационных ресурсов.

До этого в силовых структурах также сообщили, что заградительный отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидировал бойцов украинской армии, которые бежали с позиций в Сумской области. Часть бригады была уничтожена расчетами БПЛА. Источник добавил, что в этой части фронта украинская армия несет потери солдат, которые были мобилизованы лишь в мае-июне.

Ранее военный ВСУ рассказал о приказе командования атаковать отступающих.

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