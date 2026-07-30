Солдаты Вооруженных сил Украины 68-й отдельной аэромобильной бригады были уничтожены, пытаясь выйти из лесного массива в районе села Садки к своим бывшим позициям. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«В районе села Садки группа украинских националистов из состава 68-й оаэмбр пыталась выйти в направлении своих бывших позиций около Могрицы, где их встретили наши штурмовики», — отметил собеседник агентства.

Как выяснилось из радиоперехватов, командование украинского подразделения не имело информации о реальной обстановке на данном участке фронта и пользовалось сведениями из общедоступных информационных ресурсов.

До этого в силовых структурах также сообщили, что заградительный отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидировал бойцов украинской армии, которые бежали с позиций в Сумской области. Часть бригады была уничтожена расчетами БПЛА. Источник добавил, что в этой части фронта украинская армия несет потери солдат, которые были мобилизованы лишь в мае-июне.

Ранее военный ВСУ рассказал о приказе командования атаковать отступающих.