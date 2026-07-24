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Армия

В Сумской области заградотряд ВСУ атаковал отступавших бойцов

Заградотряд ВСУ ликвидировал бежавших из Сумской области солдат
Reuters

Заградительный отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидировал бойцов украинской армии, которые бежали с позиций в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Подразделения 104-й отдельной бригады территориальной обороны бежали с занимаемых позиций севернее Малой Слободки», — сказал собеседник агентства.

По его словам, часть бригады была уничтожена расчетами БПЛА. Источник добавил, что в этой части фронта украинская армия несет потери солдат, которые были мобилизованы лишь в мае-июне.

До этого в силовых структурах рассказали, что солдаты ВСУ бросили свои позиции в Харьковской области, заминировав тела сослуживцев. Там уточнили, что боевая группа из состава 5-й отдельной бригады национальной гвардии Украины бежала с занимаемых позиций восточнее Петро-Ивановки.

В июне ВСУ подорвали подвалы с телами своих сослуживцев в Харьковской области.

Ранее сержанта полка ВСУ «Скала» задержали за нападение на подполковника и капеллана.

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