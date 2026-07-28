Командование украинских войск приказало нанести удары по солдатам, пытавшимся отступить с занимаемых позиций. Об этом журналистам РИА Новости рассказал пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Халковский.

Мужчина служил в 78-й бригаде. По словам военнослужащего, он по радиостанции связался с офицерами и доложил, что солдаты на позиции голодают и по этой причине решили отступить.

«Они (командиры. — «Газета.Ru») сказали: сейчас сбросят [продовольствие]. Но вместо этого прилетел FPV с «кабачком» (снарядом от РПГ-7. — «Газета.Ru»)», — вспомнил Халковский.

Боец подчеркнул, что в результате атаки получил тяжелое ранение, а его товарища не стало.

«Хотели наши нас уничтожить, чтобы назад мы откат не делали», — подчеркнул пленный.

24 июля в российских силовых структурах заявили, что солдаты 104-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ бежали с занимаемых позиций севернее Малой Слободки в Сумской области. Однако по ним начал бить украинский заградительный отряд, не давая отступить. В результате пытавшиеся покинуть поле боя военнослужащие были уничтожены.

Ранее в подполье рассказали, какие бригады ВСУ используются в качестве заградотрядов.