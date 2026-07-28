Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

Военный ВСУ рассказал о приказе командования атаковать отступающих

Украинский боец Халковский: офицеры ВСУ приказали бить по отступавшим солдатам
Stringer/Reuters

Командование украинских войск приказало нанести удары по солдатам, пытавшимся отступить с занимаемых позиций. Об этом журналистам РИА Новости рассказал пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Халковский.

Мужчина служил в 78-й бригаде. По словам военнослужащего, он по радиостанции связался с офицерами и доложил, что солдаты на позиции голодают и по этой причине решили отступить.

«Они (командиры. — «Газета.Ru») сказали: сейчас сбросят [продовольствие]. Но вместо этого прилетел FPV с «кабачком» (снарядом от РПГ-7. — «Газета.Ru»)», — вспомнил Халковский.

Боец подчеркнул, что в результате атаки получил тяжелое ранение, а его товарища не стало.

«Хотели наши нас уничтожить, чтобы назад мы откат не делали», — подчеркнул пленный.

24 июля в российских силовых структурах заявили, что солдаты 104-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ бежали с занимаемых позиций севернее Малой Слободки в Сумской области. Однако по ним начал бить украинский заградительный отряд, не давая отступить. В результате пытавшиеся покинуть поле боя военнослужащие были уничтожены.

Ранее в подполье рассказали, какие бригады ВСУ используются в качестве заградотрядов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 28 июля. Бесплатное лечение в частных клиниках, схема с полиграфом и «Миссис Земля 2026» из России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!