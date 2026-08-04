Российские войска ударили по трем портам на Украине

Вооруженные силы России (ВС РФ) вечером 3 августа продолжили наносить удары по портам Украины, морским судам и объектам инфраструктуры, которые задействованы в интересах украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в порту Черноморск был поражен Черноморский завод автомобильных агрегатов, а также портовый терминал, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) ремонтировали военную автотехнику, хранили боеприпасы и топливо.

Кроме того, в портах Николаев и Южный под удар российских сил попали два сухогруза с грузами военного назначения.

На переходе морем южнее Одессы также были поражены еще два сухогруза, доставлявшие вооружение и военное имущество в порты Украины.

ВС РФ в ночь на 2 августа нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины. Поражены резервуары с топливом в Одессе, морской буксир в Николаеве и сухогруз с военным грузом в Черном море. На фоне продолжающихся ударов в Киеве признают, что это уже значительно осложнило экспорт, а экономисты оценивают ежедневные потери от простоя ключевых черноморских портов примерно в $70 млн.

Ранее на Украине испугались голода из-за блокады портов в Одесской области.