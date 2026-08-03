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Общество

Названо число госпитализированных после атаки на Геленджик

Минздрав: 17 человек госпитализированы после атаки на Геленджик
Пелагия Тихонова/РИА Новости

После атаки на Геленджик госпитализированы 17 пострадавших, четверо — в тяжелом состоянии. Об этом в комментарии ТАСС заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«Госпитализированы 17 пострадавших при атаке БПЛА укронацистов в Геленджике, в том числе двое детей», — поделился Кузнецов.

Он добавил, что четыре человека, включая двоих детей, находятся в тяжелом состоянии. Для помощи пострадавших организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.

Также оперштаб Краснодарского края сообщил, что число людей, не выживших в результате падения обломков украинских БПЛА в Архипо-Осиповке под Геленджиком, выросло до четырех. Среди них — один ребенок.

До этого мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что власти развернули оперативный штаб в Архипо-Осиповке для ликвидации последствий атаки украинских беспилотников. По его словам, была запрошена специализированная бригада медицины катастроф из Краснодара для оказания помощи пострадавшим.

Ранее полковник назвал эффективный способ обнаружения БПЛА над Россией.

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