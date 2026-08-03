Под Геленджиком выросло число погибших в результате атаки ВСУ

Число людей, погибших в результате падения обломков украинских БПЛА в Архипо-Осиповке под Геленджиком, выросло до четырех. Об этом сообщил оперативный штаб по Краснодарскому краю.

По его данным, среди четырех погибших — один ребенок. Также пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Двое взрослых и один ребенок госпитализированы. Остальные пострадавшие получают медицинскую помощь на месте.

До этого мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что власти развернули оперативный штаб в Архипо-Осиповке для ликвидации последствий атаки украинских беспилотников. По его словам, была запрошена специализированная бригада медицины катастроф из Краснодара для оказания помощи пострадавшим. Сейчас на месте трагедии в Архипо-Осиповке работают пять бригад скорой помощи из Геленджика, еще три ожидаются из Туапсе, уточнил Богодистов.

3 августа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что три человека погибли при падении обломков украинских БПЛА под Геленджиком. Кроме того, он заявил о 13 пострадавших, в числе которых дети. По словам главы региона, целью налета дронов была гражданская инфраструктура. Кондратьев поручил Богодистову оказать поддержку пострадавшим и семьям, которые потеряли своих родных.

Ранее полковник назвал эффективный способ обнаружения БПЛА над Россией.