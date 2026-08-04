При налете беспилотников на Ленинградскую область был ранен один человек

Дрозденко: при атаке дронов на Ленинградскую область пострадал один человек

В ходе атаки беспилотников на Ленинградскую область пострадал один человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

При отражении налета над территорией области были уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов. Имеется повреждения в складской зоне Красный Бор.

В настоящее время в регионе объявлен отбой беспилотной атаки.

В ночь на 4 августа Ленинградскую область безуспешно пытались атаковать шесть беспилотников. Перед ударом Дрозденко объявил о режиме опасности атаки дронов и предупредил жителей, что скорость интернета может понизиться. На этом фоне аэропорт Пулково из соображений безопасности временно прекратил принимать и отправлять рейсы.

30 июля губернатор региона заявил, что правительство Ленинградской области окажет поддержку представителям бизнеса, которые пострадали в результате атаки беспилотников на склады Wildberries.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок рассказал, как России создать эффективную защиту от дронов.