По Тульской области ударили три БПЛА

Тульскую область атаковали три беспилотника. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

В посте в 6:09 он заявил, что подразделения ПВО (противовоздушной обороны) их уничтожили. При этом, предварительно, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. В регионе продолжает действовать опасность атаки дронов.

Этой ночью БПЛА также атаковали Ленинградскую и Воронежскую области. В первом регионе сбили сначала шесть беспилотников, потом еще 15. После второго налета в складской зоне у поселка городского типа Красный Бор в Тосненском районе зафиксировали повреждение.

Перед ударом губернатор Александр Дрозденко заявил о режиме опасности атаки дронов и предупредил жителей, что скорость интернета может понизиться. На этом фоне аэропорт Пулково из соображений безопасности временно прекратил принимать и отправлять рейсы. А в Воронежской области ликвидировали три дрона.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.