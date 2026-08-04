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Армия

Над Воронежской областью обнаружили БПЛА

Губернатор Гусев: в Воронежской области уничтожили три беспилотника
Bulkin Sergey/Global Look Press

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram-канале об обнаружении в регионе трех БПЛА.

Чиновник рассказал, что дроны ликвидировали. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

По его словам, непосредственная опасность атаки беспилотников отменена во всех муниципалитетах региона, но режим беспилотной опасности в области все еще действует.

Около полуночи глава региона отдельно обратился к жителям Бобровского и Лискинского районов. Он призвал их укрыться в помещениях, отойти от окон и незамедлительно звонить по номеру 112, если они увидят дрон.

Этой ночью БПЛА также атаковали Ленобласть. Там сбили сначала шесть беспилотников, потом еще 15. После второго налета в складской зоне у поселка городского типа Красный Бор в Тосненском районе зафиксировали повреждение.

Перед ударом губернатор региона Александр Дрозденко заявил о режиме опасности атаки дронов и предупредил жителей, что скорость интернета может понизиться. На этом фоне аэропорт Пулково из соображений безопасности временно прекратил принимать и отправлять рейсы.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

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