Над Воронежской областью обнаружили БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram-канале об обнаружении в регионе трех БПЛА.

Чиновник рассказал, что дроны ликвидировали. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

По его словам, непосредственная опасность атаки беспилотников отменена во всех муниципалитетах региона, но режим беспилотной опасности в области все еще действует.

Около полуночи глава региона отдельно обратился к жителям Бобровского и Лискинского районов. Он призвал их укрыться в помещениях, отойти от окон и незамедлительно звонить по номеру 112, если они увидят дрон.

Этой ночью БПЛА также атаковали Ленобласть. Там сбили сначала шесть беспилотников, потом еще 15. После второго налета в складской зоне у поселка городского типа Красный Бор в Тосненском районе зафиксировали повреждение.

Перед ударом губернатор региона Александр Дрозденко заявил о режиме опасности атаки дронов и предупредил жителей, что скорость интернета может понизиться. На этом фоне аэропорт Пулково из соображений безопасности временно прекратил принимать и отправлять рейсы.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.