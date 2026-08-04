БПЛА атаковали Ленобласть, боевая работа продолжается

В Ленобласти сбили более шести дронов

В Ленинградской области ликвидированы шесть дронов. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

Чиновник опубликовал пост в 5:01 и отметил, что боевая работа продолжается.

Примерно за час до этого глава региона сообщил о режиме опасности атаки дронов и предупредил, что скорость интернета может понизиться.

На этом фоне аэропорт Пулково из соображений безопасности временно прекратил принимать и отправлять рейсы.

Накануне семь человек, включая троих детей, получили несовместимые с жизнью травмы в результате удара беспилотника ВСУ по пляжу под Геленджиком. Пострадали 40 человек — часть из них находится в тяжелом состоянии.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал атаку БПЛА «циничным и бесчеловечным терактом». Отдыхающие на пляже туристы признались, что испытали «настоящий шок». Аэропорт Геленджика во время налета приостановил полеты из соображений безопасности.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок рассказал, как России создать эффективную защиту от дронов.