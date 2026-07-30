КТК остановил погрузку нефти после атаки дронов на два танкера

Ночью 30 июля два нефтяных танкера подверглись атаке БПЛА в Черном море. Об этом сообщили в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК).

Первым под удар попал танкер Nissos Sifnos под Маршалловыми островами, находившийся на погрузке нефти на выносном причальном устройстве КТК ВПУ-3. ЧП произошло в 01:48 мск. В результате на грузовой палубе возник пожар, который был потушен силами экипажа танкера, а также трех вспомогательных судов КТК.

В компании уточнили, что никто из сотрудников КТК и подрядчиков не пострадал, разлива нефти не зафиксировано. Танкер остался на плаву, специалисты проводят оценку повреждений.

«Погрузка нефти остановлена, объекты нефтепровода работают в штатном режиме», — сказано в сообщении консорциума.

Кроме того, в шести морских милях (около 11 км) от морского терминала КТК дрон атаковал танкер Marathi, который ходит под флагом острова Мэн.

Как подчеркнули в КТК, эти удары говорят о том, что были проигнорированы призывы Казахстана и иностранных акционеров консорциума, в том числе через Госдепартамент США, о недопустимости атак на объекты международной энергетической инфраструктуры.

20 июля беспилотник ударил по судну Nelsa на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума. Произошел пожар, экипаж эвакуировался. Погрузка нефти была остановлена. 19 июля атаке дронов подверглись два нефтяных танкера Asia и Nissos Ios.

Ранее в Кремле назвали терроризмом атаки ВСУ в Азовском и Черном морях.