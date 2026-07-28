Российские дроны уничтожили балкер с грузами для ВСУ в Черном море

Российские военные атаковали морские суда, осуществлявшие доставку грузов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, беспилотники поразили судно типа «балкер» в северо-западной акватории Черного моря. Это специализированное судно для перевозки сыпучих и кусковых грузов без тары, то есть насыпью или навалом. Кроме того, в порту Николаев под удар попал килектор — вспомогательное судно, предназначенное для подводных и надводных грузовых работ.

До этого военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин объяснил, что ударами по украинским портам российские военные хотят добиться полноценной морской блокады противника. Тогда ВСУ не смогут получать оружие, горюче-смазочные материалы и валютную выручку через порты Измаила до Николаева, отметил эксперт. По словам Дандыкина, пока ВС России бьют по судам и портам ракетами и дронами. Однако можно привлечь силы Черноморского флота, чтобы наносить и торпедные удары, считает он.

Ранее на Украине забили тревогу из-за российских ударов по портам.