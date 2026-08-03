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Армия

Американский самолет-разведчик летал над Черным морем около девяти часов

РИА: самолет-разведчик США около девяти часов патрулировал юг Черного моря
Leidos

Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II провел около девяти часов над южной частью Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости после анализа полетных данных.

По данным агентства, самолет вылетел с авиабазы «Михаил Когэлничану» в Румынии около 09:00 мск и направился к турецко-грузинской границе.

В течение дня разведывательный самолет выполнил три облета примерно по одной и той же траектории, после чего вернулся на румынскую базу. Посадка состоялась уже после 18:00 мск.

12 июля у побережья Черного моря был замечен самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3A Sentry, принадлежащий НАТО. Зарегистрированный в Люксембурге самолет НАТО кружил в воздушном пространстве Румынии у черноморского побережья.

2 июля российский патрульный самолет Ту-142 сблизился с авианосной ударной группой военно-морских сил (ВМФ) Великобритании в Норвежском море. В минобороны Британии назвали «необоснованными» действия российских пилотов.

Ранее в районе Финского залива заметили самолет-разведчик НАТО.

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