Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

В районе Финского залива заметили самолет-разведчик НАТО

ТАСС: самолет-развелчик НАТО курсирует над странами Прибалтики и Финским заливом
U.S Army

Самолет-разведчик НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II курсирует над странами Прибалтики и Финским заливом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

Отмечается, что самолет базируется в румынской Констанце.

«Самолет <...> совершает полет с юга на север и обратно в воздушном пространстве Латвии, Литвы и Эстонии, разворачиваясь каждый раз в районе побережья Финского залива с эстонской стороны», — поделился собеседник агентства.

Он уточнил, что самолет не заходил в район границы с Россией и Белоруссией, его маршрут проходил по центру прибалтийских государств.

Собеседник добавил, что в минувшую субботу самолет-разведчик курсировал над нейтральными водами Черного моря, не входя в воздушное пространство какой-либо из стран.

5 июля недалеко от Черного моря и украинской границы, в небе над Румынией кружил самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry.

По информации сервиса Flighradar24, в 01:27 борт двигался в воздушном пространстве Румынии на высоте около 9,4 км. При этом он выписывал в небе почти идеальную «восьмерку».

Агентство уточняет, что самолет вылетел из аэропорта в литовском городе Шяуляй. Он направился в сторону Румынии, по пути облетев Украину и преодолев воздушное пространство Польши, Словакии и Венгрии.

Ранее «ядерный нюхач» США подал аварийный сигнал около Британии.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Топ-15 древнейших городов России — от «Каспийских ворот» до щита от крестоносцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!