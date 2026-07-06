В районе Финского залива заметили самолет-разведчик НАТО

Самолет-разведчик НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II курсирует над странами Прибалтики и Финским заливом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

Отмечается, что самолет базируется в румынской Констанце.

«Самолет <...> совершает полет с юга на север и обратно в воздушном пространстве Латвии, Литвы и Эстонии, разворачиваясь каждый раз в районе побережья Финского залива с эстонской стороны», — поделился собеседник агентства.

Он уточнил, что самолет не заходил в район границы с Россией и Белоруссией, его маршрут проходил по центру прибалтийских государств.

Собеседник добавил, что в минувшую субботу самолет-разведчик курсировал над нейтральными водами Черного моря, не входя в воздушное пространство какой-либо из стран.

5 июля недалеко от Черного моря и украинской границы, в небе над Румынией кружил самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry.

По информации сервиса Flighradar24, в 01:27 борт двигался в воздушном пространстве Румынии на высоте около 9,4 км. При этом он выписывал в небе почти идеальную «восьмерку».

Агентство уточняет, что самолет вылетел из аэропорта в литовском городе Шяуляй. Он направился в сторону Румынии, по пути облетев Украину и преодолев воздушное пространство Польши, Словакии и Венгрии.

Ранее «ядерный нюхач» США подал аварийный сигнал около Британии.