У Черного моря заметили самолет НАТО

У побережья Черного моря был замечен самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3A Sentry, принадлежащий НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

По его словам, зарегистрированный в Люксембурге самолет НАТО в настоящий момент кружит в воздушном пространстве Румынии у черноморского побережья.

Источник утверждает, что вылетевший из Литвы борт первоначально описал несколько кругов над центральной Румынией, а затем направился к побережью, где в настоящий момент продолжает полет по кругу на высоте девяти километров. Аппаратура самолета способна распознавать воздушные объекты в радиусе до 400 километров.

7 июля данные сервиса Flightradar24 показали, что самолет разведки и целеуказания НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II несколько раз пролетел вокруг Калининградской области.

6 июля самолет США Bombardier Artemis II вел разведку вдоль границы РФ со стороны стран Прибалтики. Он вылетел с авиабазы «Михаил Когэлничану» в Румынии, пролетел над странами НАТО до севера-запада Эстонии, а потом летал кругами над Латвией и Эстонией недалеко от российской границы.

Ранее в районе Финского залива заметили самолет-разведчик НАТО.