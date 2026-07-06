Минобороны Британии заявило о сближении российского самолета с авианосцем

Российский патрульный самолет Ту-142 сблизился с авианосной ударной группой военно-морских сил (ВМФ) Великобритании в Норвежском море. Об этом сообщило британское оборонное ведомство в соцсети X.

«Самолет подлетел необоснованно близко к HMS Prince of Wales, сбросив несколько гидроакустических буев, и не отреагировал на международных частотах безопасности», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел 2 июля.

До этого сообщалось, что разведывательный самолет RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании пролетел над Черным морем.

В феврале самолет-разведчик ВМС США Boeing P-8A Poseidon пролетел около Сочи. Он вылетел из Италии, сделал петлю над Румынией, а затем пролетел над Черным морем вдоль Крыма в сторону Сочи. После этого борт развернулся в 200 км от Сочи и вернулся назад на военную базу Сигонелла.

Ранее самолет ВВС Швеции заметили у российских границ.