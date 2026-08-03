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Армия

Немецкие военные перехватывают радиосигналы прямо на границе с Белоруссией

Euronews: бундесвер разместил подразделение РЭБ в 2 км от белорусской границы
Filmbildfabrik/Shutterstock/FOTODOM

Армия Германии развернула спецподразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) примерно в 2 км от границы с Белоруссией. Об этом сообщает Euronews.

По данным телеканала, военные бундесвера ведут наблюдение за электромагнитным пространством в Литве в рамках миссии НАТО на восточном фланге, чтобы перехватывать сигналы систем связи и радиолокации.

Один из военнослужащих подразделения рассказал, что их поднимали по тревоге во время объявленной недавно в Литве тревоги из-за дронов.

«Поступает предупреждение по телефону. Оно передается на наш командный пункт, после чего мы повышаем уровень безопасности», — пояснил он.

Основное оборудование размещено в грузовике, замаскированном на опушке леса. Внутри установлена аппаратура для мониторинга электромагнитного спектра. Выдвижная антенная мачта позволяет фиксировать изменения в радиоэлектронной обстановке.

Собеседник телеканала также заявил, что они с коллегами способны «нарушать связь противника в решающие моменты».

В состав подразделения входит также мобильная группа с 30-килограммовым рюкзаком, в котором размещена вся необходимая аппаратура для создания автономной сети связи. Эта система уже применялась во время наводнения в долине Ар в Германии, когда другие каналы связи вышли из строя.

Подразделение РЭБ находится в Литве вместе с 45-й танковой бригадой бундесвера, которая размещена в этой прибалтийской республике под предлогом «сдерживания России у восточных границ НАТО».

Ранее Германия перебросила войска к границе с Белоруссией.

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