Впервые со Второй мировой. Германия размещает войска у границы с Белоруссией

Германия впервые со времен Второй мировой войны начала размещение своих войск на постоянной основе в другой стране. Бригада численностью 5 тысяч человек будет развернута в Литве около границы с Белоруссией. Какие задачи может выполнять эта бригада, способна ли она укрепить восточный фланг НАТО и почему ее размещение — это просто политический жест — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Задачи немецкой бригады

Германия приступает к передислокации танковой бригады численностью 4,8 тыс. военнослужащих (плюс 200 гражданских сотрудников) на территорию Литвы в целях укрепления восточного фланга НАТО. Об этом сообщает издание Politico. Журналисты отметили, что это первое постоянное развертывание немецких войск в другой стране со времен Второй мировой войны.

45-я танковая бригада (Panzerbrigade 45, PzBrig 45) под командованием бригадного генерала Кристофа Хубера из состава 10-й танковой дивизии бундесвера будет размещена на военной базе в городке Руднинкай, расположенном в 30 км к югу от столицы Литвы Вильнюса. В состав соединения войдут 122-й танково-гренадерский батальон (44 БМП Puma), 203-й танковый батальон (44 танка Leopard 2A7), 455-й дивизион самоходной артиллерии, ряд других подразделений.

«У нас есть четкая задача: обеспечить защиту, свободу и безопасность наших литовских союзников на восточном фланге НАТО. При этом мы также защищаем территорию НАТО и саму Германию». — сказал бригадный генерал Хубер.

Начнем с того, что весьма большое недоумение вызывает боевая задача 45-й бригады, столь своеобразно изложенная командиром германского соединения (да еще плюс ко всему военачальник бундесвера считает эту задачу «четкой»).

Бригадам никогда не ставится задача обеспечить «свободу и безопасность», да еще и к тому же союзников. Это сугубо политическая задача и она может быть сформулирована на уровне глав государств вооруженным силам в целом, а отнюдь не бригадам.

Командир соединения должен получить боевую задачу, преобладающими словами в которой, к примеру, будут: «с утра (дата, часы) прорвать оборону противника на глубину частей первого эшелона и развить наступление в общем направлении на (наименование населенного пункта), при обнаружении отхода организовать преследование отступающего противника, стремительно продвигаясь в общем направлении на (наименование населенного пункта), обходя узлы сопротивления, к (дата, часы) выйти на рубеж (населенные пункты)».

В общем, бригадный генерал Кристоф Хубер выступил явно не по должности.

Да и к тому же одной 45-й танковой бригадой с точки зрения оперативного искусства восточной фланг НАТО явно не укрепить , тем более защитить территорию НАТО и саму Германию (по словам командира германского соединения). Так что предстоящая передислокация 45-й бригады, скорее сугубо политический жест, чем действие оперативно-стратегического порядка.

А теперь самое главное, что полностью обессмысливает передислокацию этой танковой бригады – на Литву никто не собирается нападать, хотя этим вторжением просто грезит политический класс балтийской республики.

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Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что не собирается воевать с НАТО. «Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые, как этот стол. Кто это придумал? Это чушь, бред собачий», — говорил ранее Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России.

А хороша ли бригада?

И, наконец, несколько слов об организационно-штатной структуре сухопутных войск.

В состав российской дивизии (мотострелковой, танковой) входят полки (мотострелковые, танковые, зенитные ракетные, самоходно-артиллерийские) и отдельные батальоны (разведывательный, РЭБ, связи, инженерно-саперный, РХБЗ, мед, материального обеспечения, ремонтно-восстановительный).

В составе бригады вместо полков уже батальоны, а вместо отдельных батальонов – роты и дивизионы. Если в дивизии медсанбат, то в бригаде уже рота, если в дивизии ремонтно-восстановительный батальон, то в бригаде уже только рота. То есть боевые возможности бригады по сравнению с дивизией существенно ниже.

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А вот в бундесвере как-то иначе. У них в составе той же 10-й танковой дивизии (из состава которой и планируется выделить 45-ю тбр) полков нет, а только бригады. Правильно это или нет – вопрос вроде дискуссионный.

Но вот что тут самое главное. Оргштатная структура 10-й танковой дивизии боями не проверена. А штаты российских дивизий и бригад годами демонстрировали свою жизненность и функциональность в многочисленных сражениях. Так что бундесверу надо, наверное, присмотреться к своим дивизиям и бригадам.

Даже ВСУ на четвертый год войны начали переформировывать свои бригады в дивизии и корпуса. А ведь раньше украинским военачальникам казалось, что все, что исходит от Запада – это луч света по сравнению с темным царством Востока. Оказалось, что не совсем так. Точнее, совсем не так.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).