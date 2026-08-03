Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) раздавали жителям Красноармейска Донецкой народной республики (ДНР) отравленные напитки. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на командира отделения российской группировки войск «Центр» с позывным «Князь».

Боец отметил, что об этом российским войскам рассказали сами горожане. При этом, по их словам, после употребления таких напитков половина жителей одной из улиц не выжила.

2 августа беженец из Константиновки ДНР Данила Бабиков сообщил, что украинские военнослужащие во время отступления из города взорвали подвал с гражданскими. Мужчина подчеркнул, что мирные жители продолжали находиться в населенном пункте, когда шли боевые действия. Некоторые жили в подвале здания около кинотеатра «Спутник», уточнил Бабиков.

24 июля Бабиков сообщил, что украинские военные сожгли напалмом один из жилых домов в поселке Ильиновка под Константиновкой. По его словам, недалеко от его дома находилась позиция расчета дронов ВСУ. Отец мужчины перед наступлением холодов пытался заделать разбитые окна, и в тот момент его заметили операторы беспилотников.

Ранее Захарова обвинила западных спонсоров Киева в одобрении террора ВСУ.