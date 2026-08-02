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Армия

Беженец из Константиновки обвинил ВСУ в подрыве подвала с гражданскими

РИА: ВСУ при отступлении из Константиновки взорвали подвал с мирными жителями
Anatolii Stepanov/Reuters

Украинские военнослужащие во время отступления из Константиновки, расположенной в Донецкой народной республике (ДНР), взорвали подвал с гражданскими. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бежавшего из города Данилу Бабикова.

Мужчина подчеркнул, что мирные жители продолжали находиться в населенном пункте, когда шли боевые действия. Некоторые жили в подвале здания около кинотеатра «Спутник», уточнил Бабиков.

«Чтобы вы понимали, перед уходом ВСУ (Вооруженные силы Украины. — «Газета.Ru») заминировали подвал и взорвали», — рассказал источник агентства.

Беженец пояснил, что «Спутник» находится на проспекте Ломоносова. Это центральная часть Константиновки.

3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военнослужащие страны взяли под контроль всю территорию Константиновки в ДНР. В сражениях за населенный пункт участвовали подразделения группировки войск «Юг». По словам временно исполняющего обязанности начальника штаба батальона 10-го танкового полка в составе группировки «Юг» с позывным «Лис», Константиновка будет полностью зачищена от солдат ВСУ в ближайшее время.

Ранее российский офицер рассказал, как из Константиновки эвакуируют гражданских.

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