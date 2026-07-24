Украинские солдаты сожгли напалмом один из жилых домов в поселке Ильиновка под Константиновкой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на беженца из населенного пункта Данилу Бабикова.

По его словам, недалеко от его дома находилась позиция расчета дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отец мужчины перед наступлением холодов пытался заделать разбитые окна, и в тот момент его заметили операторы беспилотников.

»[Отец] пилил ножовкой ОСБ-плиту — прилетели дроны. Там поднялись, сюда прилетели, сожгли нас напалмом. Мы еле-еле затушили. Благодаря подвалу мы выжили», — вспомнил Бабиков.

Беженец подчеркнул, что здание сгорело. Однако на этом бойцы ВСУ не остановились и предприняли попытку пробить беспилотниками двери в подвал, где прятались члены семьи. Как сказал Бабиков, дом выдержал удары и не обрушился.

3 июля текущего года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военнослужащие страны взяли под контроль всю территорию Константиновки в Донецкой народной республике. В боях за населенный пункт участвовали подразделения группировки российских войск «Юг».

Ранее российский офицер рассказал, как мирных жителей эвакуируют из Константиновки.