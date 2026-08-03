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Армия

Выросло число пострадавших при ударе БПЛА по складам во Владимирской области

Авдеев сообщил о второй пострадавшей при атаке БПЛА на склады под Владимиром
Павел Лисицын/РИА Новости

Количество раненых в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на складской комплекс во Владимирской области увеличилось до двух человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

«Еще одна пострадавшая — женщина из соседнего населенного пункта — незначительное повреждение ноги», — рассказал он.

Авдеев подчеркнул, что госпитализация женщине не потребовалась.

Изначально сообщалось об одном пострадавшем — молодом мужчине, получившем травму в области головы. Как заявил губернатор Владимирской области, повреждения не должны иметь серьезных последствий. Сейчас мужчину доставляют в медицинское учреждение, где ему будет оказана необходимая помощь.

БПЛА атаковал складской комплекс в Собинском округе Владимирской области утром 3 августа. В пресс-службе RWB (объединенная компания Wildberries и Russ) подтвердили, что удару подвергся логистический объект компании. На месте происшествия начался пожар, в данный момент его ликвидируют специалисты экстренных служб. Сотрудники Wildberries были эвакуированы, также компания перестроила логистические цепочки — пока что прием и отправка товаров осуществляются на других объектах.

Ранее маркетплейс Ozon начал готовиться к рискам внешнего воздействия на инфраструктуру.

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