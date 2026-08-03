Во Владимирской области сообщили о пострадавшем при атаке БПЛА на склады

Губернатор Авдеев: мужчина пострадал при ударе БПЛА по складам под Владимиром

Один человек получил ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на складской комплекс во Владимирской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Авдеев.

«В результате атаки БПЛА <...> пострадал молодой мужчина: повреждение в области головы», — говорится в заявлении.

По словам губернатора, в настоящее время раненого доставляют в медицинское учреждение. Предварительно, полученные им травмы не будут иметь серьезных последствий.

Авдеев утром 3 августа сообщил об атаке беспилотника на складской комплекс в Собинском округе. Глава Владимирской области рассказал, что на месте происшествия выявили разрушения.

Позднее пресс-служба RWB (объединенная компания Wildberries и Russ) подтвердила, что удару подвергся логистический объект Wildberries. На территории комплекса начался пожар, сейчас его ликвидируют сотрудники экстренных служб. Люди были эвакуированы. В компании подчеркнули, что на фоне произошедшего перестроили логистические цепочки — сейчас прием и отправка товаров осуществляются на иных объектах.

Ранее основательница Wildberries рассказала, какие меры компания принимает для защиты своих складов.