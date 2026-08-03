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Армия

ВСУ в Харьковской области потеряли штурмовые группы из экс-заключенных

ТАСС: в Харьковской области уничтожили штурмовые группы ВСУ из экс-заключенных
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие в Харьковской области уничтожили штурмовые группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), сформированные из бывших заключенных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По словам источника агентства, бойцы 72-й отдельной механизированной бригады украинских войск пытались продвинуться к населенному пункту Старицы. С этой целью они хотели преодолеть лесной массив в районе Избицкого.

«В результате нашего комплексного огневого воздействия украинские националисты уничтожены», — заявили в силовых структурах.

Там добавили, что еще одна штурмовая группа ВСУ была ликвидирована в ходе стрелкового боя у населенного пункта Анищино. В тот момент бывшие заключенные, отправленные на фронт в составе 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады украинских войск, пытались прорваться к позициям своих сослуживцев.

В конце июля военные Вооруженных сил РФ установили контроль над селом Веровка в Харьковской области. Задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Север». Как рассказали в министерстве обороны страны, у ВСУ после потери Веровки возникли проблемы со снабжением в глубине обороны.

Ранее силовики сообщили, что ВСУ перебрасывают резервы в Харьковскую область в связи с колоссальными потерями.

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