Российские военнослужащие в Харьковской области уничтожили штурмовые группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), сформированные из бывших заключенных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По словам источника агентства, бойцы 72-й отдельной механизированной бригады украинских войск пытались продвинуться к населенному пункту Старицы. С этой целью они хотели преодолеть лесной массив в районе Избицкого.

«В результате нашего комплексного огневого воздействия украинские националисты уничтожены», — заявили в силовых структурах.

Там добавили, что еще одна штурмовая группа ВСУ была ликвидирована в ходе стрелкового боя у населенного пункта Анищино. В тот момент бывшие заключенные, отправленные на фронт в составе 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады украинских войск, пытались прорваться к позициям своих сослуживцев.

В конце июля военные Вооруженных сил РФ установили контроль над селом Веровка в Харьковской области. Задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Север». Как рассказали в министерстве обороны страны, у ВСУ после потери Веровки возникли проблемы со снабжением в глубине обороны.

Ранее силовики сообщили, что ВСУ перебрасывают резервы в Харьковскую область в связи с колоссальными потерями.