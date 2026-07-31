Взятие под контроль населенного пункта Веровка создает проблемы для Вооруженных сил Украины (ВСУ) со снабжением в глубине обороны. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Установление контроля над Веровкой затрудняет снабжение ВСУ в глубине обороны, что заставляет националистов отступать дальше от границы РФ», — говорится в публикации.

До этого оборонное ведомство рассказало о взятии под контроль группировкой «Север» село Веровка в Харьковской области.

Как отметил близкий к группировке Telegram-канал «Северный ветер», освобождение Веровки не только расширяет полосу безопасности на данном участке фронта, но и завершает окружение Белого Колодезя.

По словам авторов канала, в Веровке Вооруженные силы Украины оборудовали пункты эвакуации и места хранения припасов. Украинское командование неоднократно пыталось удержать Веровку. В населенный пункт перебрасывали резервистов, но они были уничтожены российскими операторами БПЛА и артиллеристами на отдалении от линии боевого соприкосновения.

Ранее на Украине объявили эвакуацию семей из девяти населенных пунктов.