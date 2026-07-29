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Армия

ВСУ на фоне колоссальных потерь перебрасывают резервы в Харьковскую область

ВСУ на фоне потерь перебрасывают резервы из Запорожской области в Харьковскую
Oleksandr Ratushniak/Reuters

Командование украинских войск на фоне значительных потерь в Харьковской области перебрасывает на данный участок фронта подразделения двух механизированных бригад из Запорожской области. Об этом рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

«На фоне колоссальных потерь в Харьковской области командование ВСУ перебрасывает на данный участок фронта отдельные подразделения 153-й и 154-й ОМБр ВСУ из Запорожской области», — уточнил источник.

27 июля пресс-служба российского министерства обороны сообщила, что Вооруженные силы РФ при помощи реактивных БПЛА «Герань-4 Сикер» поразили логистический центр украинских войск в Кривом Роге Днепропетровской области.

До этого стало известно, что основные силы ВСУ выбиты из Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР). Военнослужащие РФ зачищают подвалы, многоэтажные дома и другие здания, выявляя оставшиеся группы пехоты.

Ранее российские военные сорвали контратаку ВСУ под Сумами.

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