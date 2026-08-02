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Армия

Минобороны Италии заявило о задержании танкера из «теневого флота» России

Италия сообщила, что остановила в Средиземном море судно из «теневого флота» РФ
Tony Gentile/Reuters

В рамках военно-морской миссии Евросоюза итальянский корабль Thaon di Revel задержал танкер Toa Payoh под флагом Камеруна, который якобы входит в российский «теневой флот» (танкеры, перевозящие российские нефть и газ, несмотря на введенные санкции). Об этом минобороны республики сообщило в соцсети X.

В посте говорится, что остановленное в Средиземном море судно находилось под европейскими санкциями. Его задержала миссия EUNAVFOR MED Irini, проверяющая подозрительные корабли.

В конце июля президент России Владимир Путин призвал бороться с попытками воздействия на торговый флот РФ как с пиратством и пиратами. Глава государства призвал аккуратно, но решительно действовать в рамках международного морского права.

С начала года о перехвате российских нефтяных танкеров заявляли несколько стран Европы. Например, в марте Франция при поддержке Британии задержала танкер Deyna под флагом Мозамбика. Судно заподозрили в использовании подложного флага, а президент Эммануэль Макрон заявил о его связи с «российским теневым флотом».

Ранее в ЕС придумали, как заработать на изъятой российской нефти.

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