В Омске отменили концерт из-за атаки беспилотников

Губернатор Хоценко заявил, что силы ПВО отражают атаку ВСУ на Омскую область

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Омскую область. Об этом губернатор региона Виталий Хоценко сообщил в своем Telegram-канале.

Он добавил, что было принято решение об отмене вечернего концерта на Соборной площади в Омске.

«Прошу всех соблюдать правила безопасности. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить по номеру 112», – добавил губернатор.

Росавиация также сообщила о временных ограничениях, действующих в аэропорту Омска. В ведомстве уточнили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Утром 2 августа Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО за ночь уничтожили более 630 украинских беспилотников. В оборонном ведомстве уточнили, что украинские дроны пытались совершить атаки на 16 российских регионов и акватории Азовского и Черного морей.

Ранее депутат рассказал о тактике дроновых атак ВСУ на российскую территорию.