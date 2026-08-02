В Омске отменили концерт из-за атаки беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Омскую область. Об этом губернатор региона Виталий Хоценко сообщил в своем Telegram-канале.
Он добавил, что было принято решение об отмене вечернего концерта на Соборной площади в Омске.
«Прошу всех соблюдать правила безопасности. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить по номеру 112», – добавил губернатор.
Росавиация также сообщила о временных ограничениях, действующих в аэропорту Омска. В ведомстве уточнили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Утром 2 августа Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО за ночь уничтожили более 630 украинских беспилотников. В оборонном ведомстве уточнили, что украинские дроны пытались совершить атаки на 16 российских регионов и акватории Азовского и Черного морей.
Ранее депутат рассказал о тактике дроновых атак ВСУ на российскую территорию.