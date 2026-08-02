Силы ПВО сбили рекордное число украинских беспилотников за сутки

Абсолютный рекорд установили силы противовоздушной обороны (ПВО) России, сбив за сутки 1158 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.



Наибольшее число беспилотников ранее было уничтожено 25 июля и 17 мая — 1060 и 1054 соответственно.

Министерство обороны России заявило, что атаки свыше 630 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) отразили в России в ночь на 2 августа.

По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, в результате ночной атаки ВСУ на регион два человека получили несовместимые с жизнью травмы. Глава российского субъекта заверил, что всем пострадавшим жителям будет оказана необходимая помощь.

В свою очередь, руководитель Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что ночью в регионе перехватили и уничтожили почти 150 украинских беспилотников. В том числе обломки упали в Миллеровском районе, где произошло возгорание на крыше элеватора. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.