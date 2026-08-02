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Армия

В МО рассказали, сколько десантников стали Героями России за время спецоперации

МО: 111 десантников получили звания Героев России после начала спецоперации
Алексей Майшев/РИА Новости

Звания Героев России в период с 24 февраля 2022 года по настоящее время получили более 100 военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ. Об этом журналистам сообщила пресс-служба министерства обороны страны, передает РИА Новости.

По данным ведомства, ВДВ за все время своего существования воспитали 18 Героев СССР и более 229 Героев России.

«Из них 111 военнослужащим <...> это высокое звание было присвоено за время проведения специальной военной операции», — подчеркивается в заявлении.

В нем отмечается, что более 142 тыс. военных ВДВ были удостоены государственных наград.

2 августа в России традиционно отмечают День Воздушно-десантных войск. Президент РФ Владимир Путин поздравил десантников и отметил, что они проявляют героизм и мужество в зоне спецоперации. Как сказал глава государства, военнослужащие ВДВ на поле боя действуют решительно и умело. Он выразил уверенность, что российские десантники и дальше будут достойно решать поставленные задачи, а также вносить значимый вклад в обеспечение суверенитета и национальной безопасности страны.

Ранее военнослужащие ВДВ РФ реконструировали село из Сумской области для отработки штурмов.

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