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Армия

Десантники реконструировали поселок Сумской области для отработки штурмов

ТАСС: десантники ВС РФ воссоздали село из Сумской области для тренировок штурмом
Евгений Биятов/РИА Новости

Десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (ДШБ) группировки «Север» реконструировали на одном из учебных полигонов точную копию населенного пункта в Сумской области для отработки предстоящих штурмов. Об этом рассказал начальник штаба 2-го десантно-штурмового батальона с позывным Скала в разговоре с ТАСС.

По словам бойца: на полигоне возвели несколько типовых построек с входами, выходами, подвалами, а также укреплениями ВСУ.

«Также полигон оснащен учебными классами, где есть возможность подготовки специалистов FPV-дронов, специалистов воздушной разведки. Есть классы для специалистов, которые работают на наземных робототехнических комплексах», - сообщил офицер.

Офицер добавил, что на копии населенного пункта отрабатывают навыки не только начинающие штурмовики, но и опытные бойцы ВДВ. Главная цель такого учебного полигона – воссоздать максимально приближенные к боевой задаче условия.

До этого стало известно, что Минобороны России обсуждает планы по созданию в стране первого военного училища для войск беспилотных систем. По данным издания, сегодня подготовка по направлению беспилотных систем ведется на базе некоторых российских вузов. Но именно специализированное училище такого рода должно стать первым в России. Высшее учебное заведение планируют открыть в Московской области в 2027 году.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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