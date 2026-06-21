Десантники реконструировали поселок Сумской области для отработки штурмов

Десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (ДШБ) группировки «Север» реконструировали на одном из учебных полигонов точную копию населенного пункта в Сумской области для отработки предстоящих штурмов. Об этом рассказал начальник штаба 2-го десантно-штурмового батальона с позывным Скала в разговоре с ТАСС.

По словам бойца: на полигоне возвели несколько типовых построек с входами, выходами, подвалами, а также укреплениями ВСУ.

«Также полигон оснащен учебными классами, где есть возможность подготовки специалистов FPV-дронов, специалистов воздушной разведки. Есть классы для специалистов, которые работают на наземных робототехнических комплексах», - сообщил офицер.

Офицер добавил, что на копии населенного пункта отрабатывают навыки не только начинающие штурмовики, но и опытные бойцы ВДВ. Главная цель такого учебного полигона – воссоздать максимально приближенные к боевой задаче условия.

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