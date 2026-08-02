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Политика

Путин поздравил российских десантников с Днем ВДВ

Путин назвал решительными и умелыми действия российских десантников на СВО
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских десантников с Днем Воздушно-десантных войск и отметил их решительные и умелые действия в ходе специальной военной операции. Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

«Особо отмечу умелые и решительные действия десантников, которые сегодня плечом к плечу с боевыми товарищами защищают Россию в ходе специальной военной операции, проявляют героизм и мужество на самых ответственных участках фронта», — подчеркнул Путин.

Он заявил, что в рядах легендарной крылатой пехоты всегда служили воины крепкой закалки, сильные духом, с несгибаемым характером, братской сплоченностью и взаимовыручкой.

Президент выразил уверенность, что российские десантники и впредь будут достойно решать поставленные задачи и вносить значимый вклад в обеспечение обороноспособности, суверенитета и национальной безопасности своей страны.

Второго августа в России отмечают День ВДВ — именно в этот день в 1930 году в стране были созданы Воздушно-десантные войска. Памятная дата приурочена к первой групповой учебной высадке советских боевых парашютистов, спрыгнувших с тяжелого биплана и подобравших с земли оружие, сброшенное другими самолетами.

Ранее костромские десантники сбили октокоптер R-18 ВСУ на Каховском направлении.

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