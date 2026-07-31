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Армия

Многоквартирный дом поврежден при атаке БПЛА на Ростовскую область

Слюсарь: в Гуково при атаке БПЛА поврежден многоквартирный дом, пострадали люди
Станислав Красильников/РИА Новости

При ночной атаке беспилотных летательных аппаратов в городе Гуково Ростовской области поврежден многоквартирный жилой дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, в результате прилета дрона произошло разрушение межэтажных перекрытий, жителей дома эвакуировали в пункт временного размещения.

Также пострадали два человека. Один из них находится под завалами, ведутся спасательные работы. Другому оказывают медицинскую помощь.

Также частные дома и здание магазина были повреждены в Батайске. В Ростове в результате падения обломков дрона произошло возгорание лесополосы, добавил Слюсарь.

Губернатор добавил, что на территории региона сохраняется режим беспилотной опасности.

Накануне в министерстве обороны России сообщили, что за сутки дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) выявили и уничтожили 13 управляемых авиабомб и два реактивных снаряда РСЗО HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, российские силы уничтожили 712 украинских беспилотников.

Ранее средства ПВО за ночь уничтожили над Россией 258 украинских БПЛА.

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