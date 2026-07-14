ФСБ показала склад, куда доставили БПЛА для теракта в Подмосковье

ФСБ показала кадры из ангара, куда доставили дроны для теракта в Подмосковье

ФСБ обнародовала кадры оперативного задержания исполнителя, планировавшего теракт в Московской области и ликвидации его пособника, оказавшего вооруженное сопротивление силовикам.

На видео также показан арендованный ангар, на котором злоумышленники хранили беспилотники для совершения теракта на одном из предприятий Подмосковья.

Утром 14 июля ФСБ заявила, что пресекла подготовку серии терактов против объектов военно-промышленного комплекса и офицеров Минобороны России. По данным ведомства, для атак планировалось использовать FPV-дроны со взрывчаткой, которые были ввезены в Московскую область под видом партии керамической плитки.

Непосредственным исполнителем готовившейся атаки стал гражданин РФ, ранее состоявший в этнической организованной преступной группе и отбывавший длительный срок за тяжкие преступления. В спецслужбе утверждают, что он был привлечен украинской стороной через контакты в запрещенной в России террористической организации.

Как утверждают в спецслужбе, груз следовал через Словакию, Польшу и Белоруссию, после чего был размещен в арендованном ангаре неподалеку от предполагаемой цели. В ФСБ сообщили о задержании предполагаемого исполнителя, один из его пособников был ликвидирован при оказании вооруженного сопротивления.

Ранее в ФСБ заявили об использовании подростков при подготовке атаки дронов в Подмосковье.