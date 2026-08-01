Российские военные начали уничтожать объекты украинского маркетплейса

Армия РФ нанесла удар по объектам украинского маркетплейса Rozetka под Киевом

Российские войска нанесли удар по логистическим объектам украинского интернет-магазина Rozetka в окрестностях Киева. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По информации канала, цель атаки — склады компании в Броварах Киевской области — были поражены реактивными снарядами «Герань».

Утверждается, что в результате удара уничтожена часть логистической техники и серьезно повреждены складские помещения. В публикации размещены снимки разбитых грузовиков.

Rozetka — крупнейший украинский интернет-магазин и маркетплейс электроники.

До этого несколько логистических объектов компании РВБ стали мишенью для беспилотных атак. В частности, 30 июля дроны нанесли удар по складу Wildberries в районе Пензы, в результате чего около 200 сотрудников были эвакуированы. По словам основателя Wildberries Татьяны Ким, ежедневно около 2 тысяч сотрудников занимаются обеспечением противопожарной безопасности на складах компании. Это позволило эффективно защитить людей, быстро локализовывать возгорание и по возможности сохранить товары продавцов в целостности.

Ранее российские военные нанесли удары по портам Одессы и Николаева на Украине.