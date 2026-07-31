Глава РВБ рассказала, что компания делает для защиты своих складов

После создания объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) руководство полностью перестроило систему противопожарной защиты своих складов. Об этом в своем Telegram-канале рассказала основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким.

«С 2024 года <...> мы, слава богу, полностью перестроили работу наших складов по противопожарной безопасности. За эти два года мы организовали собственные противопожарные бригады, оборудовали все объекты самыми современными системами пожаротушения, производим собственные комплектующие и регулярно проводим эвакуационные учения с персоналом», — сообщила основательница компании.

По ее информации, ежедневно около 2 тыс. человек ежедневно обеспечивают противопожарную безопасность на складах компании, что позволило обеспечить безопасность людей, оперативно локализовывать возгорание и по возможности сохранять в целостности товары продавцов.

До этого ряд логистических объектов компании РВБ подверглись атакам беспилотников. Так, 30 июля дроны атаковали склад Wildberries под Пензой, эвакуировали около 200 сотрудников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ким обвинила Украину в международном терроризме.