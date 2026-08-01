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Армия

Белоусов поздравил военных с освобождением Любицкого в Запорожье

Белоусов поздравил взявших Любицкое мотострелков 37-й бригады
Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих с освобождением населенного пункта Любицкое в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Будапештской Краснознаменной, орденов Красной Звезды и Кутузова бригады имени Е.А. Щаденко с освобождением населенного пункта Любицкое», — говорится в сообщении.

Министр обороны подчеркнул, что эта победа войдет в историю как символ отваги и стойкости российских военнослужащих.

До этого Минобороны РФ сообщило об освобождении Любицкого бойцами группировки войск «Восток». Благодаря этой операции российская армия расширила плацдарм на восточном берегу реки Верхняя Терса и создала условия для дальнейшего продвижения в Запорожской области.

В этот же день стало известно о взятии российскими войсками населенного пункта Ольговка в Харьковской области.

Ранее бойцы «Севера» не дали ВСУ прорваться в окруженное село в Харьковской области.

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