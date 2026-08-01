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Армия

В Минобороны рассказали, к чему привело освобождение Любицкого

МО: освобождение Любицкого позволило ВС РФ расширить плацдарм на Верхней Терсе
Евгений Биятов/РИА Новости

Взятие под контроль Любицкого в Запорожской области позволило ВС РФ расширить плацдарм на восточном берегу реки Верхняя Терса. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

«Освобождение Любицкого позволило подразделениям группировки «Восток» расширить плацдарм на восточном берегу реки Верхняя Терса, что создает условия для дальнейшего продвижения в Запорожской области», — уточнили в ведомстве.

1 августа пресс-служба Минобороны рассказала, что ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Любицкое в Запорожской области и Ольговку в Харьковской области. В Харьковской области действовали подразделения группировки войск «Запад», в Запорожской — подразделения группировки войск «Восток».

Кроме того, в ведомстве сообщили о массированном ударе по объектам ВПК Украины и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, который состоялся в ночь на 1 августа. Как заявил украинский президент Владимир Зеленский, ВС РФ выпустили по республике 35 ракет, а также 185 ударных беспилотников разных типов. Мэр Киева Виталий Кличко назвал прошедшую ночь ужасной.

Ранее бойцы «Севера» не дали ВСУ прорваться в окруженное село в Харьковской области.

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