Стало известно о переброске в Херсон подразделений беспилотников ВСУ

Боец ВС РФ сообщил о переброске в Херсон беспилотных войск на учения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают в Херсон подразделения беспилотных войск для тренировок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего оператора разведывательного БПЛА «Орлан-10» с позывным Скиталец.

«Часто проходит информация, что [противник] постоянно перекидывает сюда [в Херсон] беспилотные подразделения с других направлений», — заявил боец.

По информации российских источников, ВСУ несут большие потери и бойцов надо тренировать. «Скиталец» добавил, что Херсон становится для ВСУ местом, где они «получают по заслугам».

До этого в российских силовых структурах сообщили, что украинские формирования, атаковавшие беспилотниками гражданские объекты в Брянской области, понесли серьезные потери. По словам источника, в составе 105-го Черниговского пограничного отряда зафиксированы массовые потери среди операторов БПЛА.

В конце июня экс-главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российская армия якобы может начать наступление в Черниговской области Украины. По его словам, оно может начаться с территории Брянской области и украинские войска готовятся к этому варианту.

Ранее ВСУ перебросили элитную бригаду Теробороны на границу с Брянской областью.