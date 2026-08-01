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Армия

На Украине рассказали о российском аналоге Starlink

На Украине заявили, что спутник «Рассвет» обеспечивает 2 часа связи над страной
«Бюро 1440»

Российский аналог спутника Starlink «Рассвет» уже обеспечивает минимум два часа связи над Украиной в сутки. Об этом заявил эксперт по спутниковой связи Владимир Степанец в интервью украинскому изданию «Милитарный».

По его словам, на орбите находятся 12 из 16 спутников «Рассвет». Еще три постепенно поднимаются на рабочую высоту в 550 км, а один спутник сгорел во время подъема.

«Фактически уже сформирована цепочка с хорошим покрытием, которая примерно дважды в сутки формирует такое хорошее покрытие... эти спутники уже дают достаточно плотное покрытие», — сказал Степанец.

В конце марта компания «Бюро 1440» вывела на орбиту первые 16 спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет», которая рассматривается как альтернатива американского Starlink. Заместитель генерального директора по стратегическому развитию «Роскосмоса» Борис Глазков заявлял, к 2030 году низкоорбитальные спутниковые системы «Рассвет» будут обслуживать 50 тыс. абонентов, которые будут пользоваться интернетом на скорости 45 Мбит/с.

Ранее российская компания увеличила число спутников группировки «Рассвет».

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