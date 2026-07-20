Российская компания увеличила число спутников группировки «Рассвет»

Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» вывела на орбиту вторую низкоорбитальную спутниковую группировку. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале

«Успешно выведены на орбиту спутники второго пакетного запуска БЮРО 1440. Космические аппараты отделились от ракеты-носителя и вышли на связь с Центром управления полётами БЮРО 1440», — говорится в сообщении.

После завершения проверок и ввода в эксплуатацию подсистем спутники начнут переход на целевую орбиту для оказания сервиса связи.

В конце марта компания «Бюро 1440» вывела на орбиту первые 16 спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет», которая рассматривается как альтернатива американского Starlink. Заместитель генерального директора по стратегическому развитию «Роскосмоса» Борис Глазков заявлял, к 2030 году низкоорбитальные спутниковые системы «Рассвет» будут обслуживать 50 тыс. абонентов, которые будут пользоваться интернетом на скорости 45 Мбит/с.

Ранее «Бюро 1440» потеряло один из первых спутников группировки «Рассвет».