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Наука

Российская компания увеличила число спутников группировки «Рассвет»

«Бюро 1440» вывело на орбиту вторую низкоорбитальную группировку спутников
«Бюро 1440»

Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» вывела на орбиту вторую низкоорбитальную спутниковую группировку. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале

«Успешно выведены на орбиту спутники второго пакетного запуска БЮРО 1440. Космические аппараты отделились от ракеты-носителя и вышли на связь с Центром управления полётами БЮРО 1440», — говорится в сообщении.

После завершения проверок и ввода в эксплуатацию подсистем спутники начнут переход на целевую орбиту для оказания сервиса связи.

В конце марта компания «Бюро 1440» вывела на орбиту первые 16 спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет», которая рассматривается как альтернатива американского Starlink. Заместитель генерального директора по стратегическому развитию «Роскосмоса» Борис Глазков заявлял, к 2030 году низкоорбитальные спутниковые системы «Рассвет» будут обслуживать 50 тыс. абонентов, которые будут пользоваться интернетом на скорости 45 Мбит/с.

Ранее «Бюро 1440» потеряло один из первых спутников группировки «Рассвет».

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